Cassis fête son vin Cassis, 15 mai 2022, Cassis.

Cassis fête son vin Cassis

2022-05-15 – 2022-05-15

Cassis Bouches-du-Rhône

11h15 : Danses folkloriques et défilé-cortège de l’ église jusqu’ à la place Baragnon.



11h30 : Bénédiction des vins de Cassis autour du feu par le Père Gilles et danse de la souche par l’ association « Les petits rats de Calanques », place Baragnon. Suivi d’une dégustation des vins de Cassis et déjeuner champêtre avec danse folklorique et animations ludiques, dans le jardin public.

Tarif :

gratuit pour les 0-2 ans,

15€ jusqu’ à 10 ans

25€ à partir de 10 ans.

Réservation : QRcode ou sur le marché les 4, 6, 11 et 13 mai. .



15h30 Balade animée « Dans les pas de Calendal ». Gratuit. Organisé par Mireille Claustre.



Infos auprès de Cassis animation au O6.70.65.34.87 ou cassis.animation@gmail.com

Pour l’édition 2022 Cassis fête son vin propose une nouvelle formule pour découvrir les vins de l’appellation Cassis. Rencontrer les vignerons autour d’un grand buffet champêtre.

http://www.ot-cassis.com/

Cassis

