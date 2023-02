Cassis fait son cinéma Centre Culturel de Cassis Cassis Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Cassis fait son cinéma Centre Culturel de Cassis, 21 mars 2023, Cassis . Cassis fait son cinéma 20 Avenue Emmanuel Agostini Centre Culturel de Cassis Ciné Calanque Cassis Bouches-du-Rhône Centre Culturel de Cassis 20 Avenue Emmanuel Agostini

2023-03-21 – 2023-03-21

Centre Culturel de Cassis 20 Avenue Emmanuel Agostini

Cassis

Bouches-du-Rhône Sans compter les séries télévisées, plus de 70 films ont été tournés, en partie ou entier, à Cassis.

Au fil des époques se sont juxtaposés le folklore méridional, les intrigues policières et les aventures sentimentales sur fond de calanques, de port et de Cap.

Une anthologie de séquences nous offrira l’occasion de découvrir comment a évolué l’image de Cassis sur le grand écran. Projection « Les DRAILLES DE LA MÉMOIRE » sur le thème « Cassis fait son cinéma » +33 6 19 61 08 86 https://www.draillesmemoirecassis.com/ Centre Culturel de Cassis 20 Avenue Emmanuel Agostini Cassis

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Ciné Calanque Adresse Cassis Bouches-du-Rhône Centre Culturel de Cassis 20 Avenue Emmanuel Agostini Ville Cassis lieuville Centre Culturel de Cassis 20 Avenue Emmanuel Agostini Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Cassis Ciné Calanque Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis /

Cassis fait son cinéma Centre Culturel de Cassis 2023-03-21 was last modified: by Cassis fait son cinéma Centre Culturel de Cassis Cassis Ciné Calanque 21 mars 2023 20 Avenue Emmanuel Agostini Centre Culturel de Cassis Ciné Calanque Cassis Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Centre culturel de Cassis Cassis

Cassis Bouches-du-Rhône