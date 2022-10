Cassis Comedy Festival – Nora Hamzawi

2022-11-18 – 2022-11-18 De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et sexuel… elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.



Tarif : 25 € par personne (tarif unique – places assises non numérotées)

Durée : 1H30

Spectacle déconseillé aux – 15 ans Vendredi 18 novembre à 20H30, la Ville de Cassis vous propose, à l’occasion du Cassis Comedy Festival, le nouveau spectacle de Nora Hamzawi à l’Oustau Calendal, centre de congrès situé sur le port de Cassis. dernière mise à jour : 2022-10-08 par

