2022-11-19

Bouches-du-Rhne Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.

Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.

Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller…de rire !



Tarif : 25 € par personne (tarif unique – places assises non numérotées)

Durée : 1H30

Samedi 19 novembre à 20H30, la Ville de Cassis vous propose, à l'occasion du Cassis Comedy Festival, le dernier spectacle de Laurent Baffie à l'Oustau Calendal, centre de congrès situé sur le port de Cassis.

