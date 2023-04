Fondation Camargo : Journées Européennes du Patrimoine 1 Avenue Maurice Jermini, 16 septembre 2023, Cassis.

Toute l’équipe de la Fondation Camargo est présente sur ces journées afin de partager avec les visiteurs les réflexions portées sur notre environnement et le monde. Des moments pour expérimenter cet espace dédié à la créativité et à l’imagination.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

1 Avenue Maurice Jermini Fondation Camargo

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The entire Camargo Foundation team is present during these days in order to share with visitors the reflections on our environment and the world. Moments to experience this space dedicated to creativity and imagination

Todo el equipo de Fundación Camargo está presente durante estos días para compartir con los visitantes las reflexiones sobre nuestro entorno y el mundo. Momentos para vivir este espacio dedicado a la creatividad y la imaginación

Das gesamte Team der Camargo Foundation ist an diesen Tagen anwesend, um mit den Besuchern die Reflexionen über unsere Umwelt und die Welt zu teilen. Momente, um diesen Raum zu erleben, der der Kreativität und Vorstellungskraft gewidmet ist

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme de Cassis