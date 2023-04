Rendez-vous aux jardins 1 Avenue Maurice Jermini, 2 juin 2023, Cassis.

Les Rendez-vous aux jardins, organisés par le Ministère de la culture, auront pour thème “Les Musiques du Jardin”..

2023-06-02 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

1 Avenue Maurice Jermini Fondation Camargo

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The theme of the Rendez-vous aux jardins, organized by the Ministry of Culture, will be « Garden Musice ».

El tema del Rendez-vous aux jardins, organizado por el Ministerio de Cultura, será » musica de jardin « .

Die vom Kulturministerium organisierten Rendez-vous aux jardins stehen unter dem Motto « Gartenmusik ».

Mise à jour le 2023-03-30 par Office de Tourisme de Cassis