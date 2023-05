Livres échanges 20 Avenue Du Dr E. Agostini, 23 mai 2023, Cassis.

Le débat mensuel autour d’un livre se fera en février autour de « LES VARIATIONS GOLDBERG » de Nancy Huston,

présenté par Anne-Marie Collin..

2023-05-23 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-23 20:00:00. .

20 Avenue Du Dr E. Agostini Au Centre Culturel

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The monthly book discussion will take place in February around « THE GOLDBERG VARIATIONS » by Nancy Huston,

presented by Anne-Marie Collin.

El debate mensual sobre un libro tendrá lugar en febrero y versará sobre « LAS VARIACIONES DE GOLDBERG », de Nancy Huston,

presentado por Anne-Marie Collin.

Die monatliche Debatte über ein Buch wird im Februar über « DIE GOLDBERG-VARIATIONEN » von Nancy Huston geführt,

präsentiert von Anne-Marie Collin.

