Exposition « Cassis, vue su mer » Place Baragnon, 28 avril 2023, Cassis.

Pour cette exposition, je ferai mienne la citation d’Henri Matisse :

“La couleur surtout et peut-être plus encore que le dessin est une libération.”.

2023-04-28 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

Place Baragnon Salles Voutées

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For this exhibition, I will make Henri Matisse’s quote my own:

color, especially and perhaps even more than drawing, is a liberation

Para esta exposición, haré mía la cita de Henri Matisse:

el color, por encima de todo y quizás incluso más que el dibujo, es una liberación

Für diese Ausstellung werde ich mir das Zitat von Henri Matisse zu eigen machen:

die Farbe ist vor allem und vielleicht noch mehr als die Zeichnung eine Befreiung

