2023-04-19 16:30:00 16:30:00 – 2023-04-19 17:30:00 17:30:00

Charente Chassenon EUR À travers un mélange de rap et de slam, Istoar revivifie la sage «parole» transmise par les histoires plurimillénaires qui fondaient le socle de la culture grecque de l’Antiquité.



A partir de 9 ans contact@cassinomagus.fr +33 5 45 89 32 21 https://www.cassinomagus.fr/ Longeas Cassinomagus parc archéologique Chassenon

