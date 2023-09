Cassinomagus – Escape Game : à la recherche du trésor perdu de Cassinomagus Cassinomagus parc archéologique Chassenon, 23 septembre 2023, Chassenon.

Chassenon,Charente

Vous avez donc 1h15 pour trouver le trésor de Cassinomagus avant les imperatores, le mettre à l’abri et sauver le monde de la tyrannie ! Réservation obligatoire.

2023-09-23 14:30:00 fin : 2023-10-01 15:45:00. EUR.

Cassinomagus parc archéologique Longeas

Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine



You have 1h15 to find the treasure of Cassinomagus before the imperatores, to put it in a safe place and to save the world from tyranny! Reservation required

Tienes 1 hora y 15 minutos para encontrar el tesoro de Cassinomagus antes que los imperatores, mantenerlo a salvo y ¡salvar al mundo de la tiranía! Reserva obligatoria

Du hast also 1 Stunde und 15 Minuten Zeit, um den Schatz von Cassinomagus vor den Imperatoren zu finden, ihn in Sicherheit zu bringen und die Welt vor der Tyrannei zu retten! Reservierung erforderlich

