Visite guidée : « À la recherche des maçons de Cassinomagus »

16 et 17 septembre

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 15 personnes. Il est recommandé de porter de bonnes chaussures, des vêtements chauds et de se munir d'une lampe torche.

Participez à une visite et à une découverte des salles voûtées des thermes habituellement inaccessibles, avec l'archéologue départementale Sandra Sicard.

La visite des salles est déconseillée aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes présentant des difficultés de locomotion ou des problèmes de claustrophobie.

Cassinomagus
Longeas, 16150 Chassenon
Chassenon

Venez découvrir dans un écrin paysager de 25 hectares, les thermes gallo-romains les mieux conservés de France ! Les thermes sont au cœur d'un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l'archéologie, espace d'exposition, vestiges de l'aqueduc et du temple…

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

