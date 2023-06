Visite guidée : « Allumez les feux : le système de chauffages des thermes » Cassinomagus Chassenon Catégories d’Évènement: Charente

Chassenon Visite guidée : « Allumez les feux : le système de chauffages des thermes » Cassinomagus Chassenon, 16 septembre 2023, Chassenon. Visite guidée : « Allumez les feux : le système de chauffages des thermes » 16 et 17 septembre Cassinomagus Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 10 personnes par visite. L’accès à la plateforme des fours est un peu difficile, nous déconseillons la visite aux personnes ayant des difficultés de locomotion. Suivez Sandra Sicard, archéologue départementale, au cœur du système de chauffage des thermes. Découvrez au plus près les fours, l’hypocauste et les salles cendriers ayant permis de faire fonctionner tout l’établissement thermal. Cassinomagus Longeas, 16150 Chassenon Chassenon 16150 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 89 32 21 http://www.cassinomagus.fr https://www.facebook.com/CassinomagusParcArcheologique/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cassinomagus.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 45 89 32 21 »}] Venez découvrir dans un écrin paysager de 25 hectares, les thermes gallo-romains les mieux conservés de France ! Les thermes sont au cœur d’un parc archéologique à visiter en famille : visites guidées, promenade dans un jardin antique, espace consacré aux jeux gallo-romains, initiation à l’archéologie, espace d’exposition, vestiges de l’aqueduc et du temple… Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

