▷**CASSIE RAPTOR** ↘︎ Techno, Hard Techno Hardcore Pleasures Productrice et DJ parisienne aux influences dark techno, Cassie Raptor plonge le dancefloor dans des ambiances sombres et hypnotiques. VJ elle joue avec les symboles du feu et de l’univers BDSM, de l’empowerment des corps, pour donner vie à un clubbing bienveillant et avisé. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/cassie_raptor](https://soundcloud.com/cassie_raptor) ↘︎ FB : [https://www.facebook.com/cassie.raptor](https://www.facebook.com/cassie.raptor) ▷ **EVANDER** ↘︎Techno The Darkest Night Le Co-Fondateur d’Omerta EVANDER délivre une sélection de tracks aux basses tranchantes, fusionnant la noirceur et la brutalité moderne. L’univers d’EVANDER est une mécanique rigoureuse conçue pour et par la rave, la force de cette autodidacte, aujourd’hui installé à Marseille, réside dans la puissance émotionnelle d’une musique hybride naviguant entre une froideur industrielle et une techno mystique. ↘︎ SC :[https://soundcloud.com/bloodarrow](https://soundcloud.com/bloodarrow) ▷ **HICHÂM H** ↘︎ Dark, Acid, Techno Le H c’est le S Hichâm H, résident des soirées organisées par Omerta dans des lieux emblématiques de Marseille, ce collectif qui a très vite attiré une foule de night-clubbers. Lancé dernièrement dans le monde de la production pour pouvoir composer ses tracks à sa touche et faire sortir toute son énergie positive qui fera taper du pied à son public. ↘︎ SC : [https://soundcloud.com/hicham-hamoumi](https://soundcloud.com/hicham-hamoumi) ▷ **ANTHONY CAPALDI** ↘︎ Techno, Melodic Autodidacte aux doigts d’or. Passionné de musique depuis tout jeune grâce à une famille de musiciens, Anthony Capaldi grandit et baigne dans le milieu depuis son plus jeune âge, commençant par le saxophone sur un style musical funk et soul. Il trouve par la suite ce qui le fait vibrer et qui lui correspond plus : l’électro et plus précisément la techno. ◤ TARIFS ◢ ✷ Early – 5 € ✸ Last Call – 10 € ✹ Jour J – 10 € + frais de loc. ▷ Réservez votre ticket maintenant ↘︎ [https://shotgun.live/fr/events/cassie-raptor-leo-elgreco-hicham-h-more-cc-x-omerta](https://shotgun.live/fr/events/cassie-raptor-leo-elgreco-hicham-h-more-cc-x-omerta) ◤ MESURES SANITAIRES ◢ Suite aux dernières annonces gouvernementales un pass vaccinal vous sera demandé à l’entrée. ▷ En savoir plus ↘︎ [https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal](https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-vaccinal)

