Cassie Martin en concert Théâtre de France, 14 mai 2022, Saint-Christophe-d'Allier.

Cassie Martin en concert

Théâtre de France, le samedi 14 mai 2022 à 20:30

Révélation Guitare Classique 2018, Cassie Martin commence la guitare à l’âge de 5 ans. Après une formation au Conservatoire d’Orléans, elle entre en 2015 au CRR de Paris dans la classe de Gérard Abiton où elle obtient, à 15 ans, son D.E.M à l’unanimité avec les Félicitations du jury. En 2019, elle intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris (CNSMDP) dans la classe d’Olivier Chassain. Cassie a participé à de nombreux stages et masterclass avec des guitaristes internationaux tels que Sergio Assad, Jérémy Jouve, Judicaël Perroy, Tania Chagnot, Johan Fostier…qui ont contribué à son développement artistique. En 2018, elle a eu l’honneur de jouer le Concerto n°1 op.99 de Mario Castelnuovo-Tedesco sous la direction de Xavier Delette au Conservatoire de Paris. ​1er prix de concours à 9 ans, elle est depuis lauréate de plusieurs concours nationaux et internationaux dont les plus récents en 2019: Prix d’Honneur du Concours International Léopold Bellan, 1er Prix du Concours International de Guitare en Béarn, 3ème Prix du Concours International de Bruxelles; en 2018 : 1er Prix au Concours International de Carry-le-Rouet, 3e Prix au Concours International Alberto Ponce du Festival de Guitare de Paris. En 2020, elle fait partie des artistes Eurostrings. Cassie s’est produite dans de nombreux festivals en France et en Europe : Festival internacional de guitarra de Guimaraes au Portugal ; International Guitar Festival Rust en Autriche ; Festival Internazionale della Chitarra – Città di Mottola en Italie ; GuitArt festival Plovdiv en Bulgarie ; Harmonia Cordis International Guitar Festival et au Novum Generatio International Guitar Festival en Roumanie. Aujourd’hui, elle partage son temps entre le CNSM de Paris et la scène, son plaisir absolu, avec un répertoire allant de la musique ancienne à la musique contemporaine.

Adultes : 12€ / Enfants jusqu’à 12 ans : 6€ / Adhésion à l’année obligatoire à l’association Armonia : 3€

Concert guitare classique

Théâtre de France Saint-Christophe d’Allier, France Saint-Christophe-d’Allier Haute-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:30:00