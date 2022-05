CASSIE MARTIN EN CONCERT Mende Mende Catégorie d’évènement: Mende

CASSIE MARTIN EN CONCERT Mende, 13 mai 2022, Mende. CASSIE MARTIN EN CONCERT Place Urbain V Mende

2022-05-13 – 2022-05-13

Place Urbain V Mende Lozère Mende L’association Guitare en Gévaudan et les scènes croisées de Lozère présentent Cassie Martin en concert à la Cathédrale de Mende. La guitare classique dans toutes ses facettes, du baroque à nos jours :

Musique de Purcell, Bach, Schubert, Craeyvanger, Tarrega, Jimenez Manjon, Rodrigo, Piazzolla, Aznavour, Assad et Dyens. Tarif unique : 6€

Billets en vente à :

– Office de Tourisme de Mende, place du Foirail – T. : 04 66 94 00 23,

– en ligne : https://www.vostickets.net/billet?id=SCENES_CROISEES L’association Guitare en Gévaudan et les scènes croisées de Lozère présentent Cassie Martin en concert à la Cathédrale de Mende. La guitare classique dans toutes ses facettes, du baroque à nos jours :

Musique de Purcell, Bach, Schubert, Craeyvanger… 48guitares@gmx.fr https://www.vostickets.net/billet?id=SCENES_CROISEES L’association Guitare en Gévaudan et les scènes croisées de Lozère présentent Cassie Martin en concert à la Cathédrale de Mende. La guitare classique dans toutes ses facettes, du baroque à nos jours :

Musique de Purcell, Bach, Schubert, Craeyvanger, Tarrega, Jimenez Manjon, Rodrigo, Piazzolla, Aznavour, Assad et Dyens. Tarif unique : 6€

Billets en vente à :

– Office de Tourisme de Mende, place du Foirail – T. : 04 66 94 00 23,

– en ligne : https://www.vostickets.net/billet?id=SCENES_CROISEES ©Laura Dyens-Taar

Place Urbain V Mende

dernière mise à jour : 2022-04-22 par 48 – OT de Mende

Détails Catégorie d’évènement: Mende Autres Lieu Mende Adresse Place Urbain V Ville Mende lieuville Place Urbain V Mende

Mende Mende https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mende/

CASSIE MARTIN EN CONCERT Mende 2022-05-13 was last modified: by CASSIE MARTIN EN CONCERT Mende Mende 13 mai 2022

Mende