Casseneuil en canoë Quai des Gabarres Casseneuil, dimanche 28 juillet 2024.

Casseneuil en canoë Quai des Gabarres Casseneuil Lot-et-Garonne

Changez de point de vue sur Casseneuil et Fongrave en pagayant sur le Lot et la Lède…

A partir de 7 ans, réservation obligatoire.

Durée 1h30

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 10:00:00

fin : 2024-07-28

Quai des Gabarres Base nautique

Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

