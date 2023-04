Trésor Gourmand : Apprendre à préparer une tourtière 87 Route de Laouga, 18 juillet 2023, Cassen.

Marie, pâtissière, vous aide à préparer votre tourtière aux pommes pour qu’elle soit la meilleure ! Repartez avec votre gâteau..

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 18:00:00. EUR.

87 Route de Laouga Boulangerie-Pâtisserie Chez Marie

Cassen 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine



Marie, pastry chef, helps you prepare your apple pie so that it is the best! Leave with your cake.

Marie, pastelera, te ayuda a preparar tu tarta de manzana ¡para que sea la mejor! Váyase con su tarta.

Die Konditorin Marie hilft Ihnen, Ihre Apfeltorte so zuzubereiten, dass sie am besten schmeckt! Gehen Sie mit Ihrer Torte nach Hause.

