**Cassel Cornemuses** est une rencontre de cornemuses créée à l’initiative du Conseil Général du Nord en 1996. Dabord posées au Mont Noir, les cornemuses ont atterris à Cassel en 2000… Depuis, ce sont près de cent cinquante groupes qui ont foulé les pavés de Cassel Cornemuses mais aussi vielles, violons et accordéons. Cornemuses de France et d’Europe… Avant toutes choses, Cassel Cornemuses, c’est la musique, musique folk ou traditionnelle, vivante et présente en Flandre depuis le renouveau des musiques traditionnelles au milieu des années 70. On chante, on danse, on écoute ! Dès le vendredi, la musique prend place à différents endroits du pays de Cassel. Des estaminets accueillent des groupes folks pour la soirée, le samedi cinq rendez vous sont proposés de Rubrouck à Sainte Marie Cappel. La journée du samedi s’achevant par le traditionnel bal folk de Cassel Cornemuses regroupant des groupes programmés sur le Week end .

Cassel cornemuses, c’est la cornemuse d’aujourd’hui, c’est la cornemuse qui se joue !

