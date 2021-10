Cassel Chatellerie de Schoebecke CASSEL 59670 Cassel, Nord Concert Jean Dubé piano et Frédéric Pelassy violon Chatellerie de Schoebecke CASSEL 59670 Cassel Catégories d’évènement: Cassel

Le 14 Novembre 2021 Concert Jean Dubé (piano) et Frédéric Pelassy (violon) dans le cadre du 25ème festival International Albert Roussel.

Horaire: 17 h00

Lieu: Chatellerie de Schoebecke CASSEL 59670

Programme: Albert Roussel Sonate pour violon et piano op.11 Bohuslav Martinu Elégie H.3 Albert Roussel Sonate pour violon et piano op.28

Tarif: 15 euros

Informations: albertroussel@free.fr

09.53.63.32.08

Site internet du Festival: https://ciar.e-monsite.com/pages/festival/festival-2021/ Chatellerie de Schoebecke CASSEL 59670 32 RUE DU MARECHAL FOCH 59670 CASSEL 59670 Cassel Nord dimanche 14 novembre – 17h00 à 19h00

