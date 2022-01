CASSE-TETES NUMERIQUES Montpeyroux, 23 février 2022, Montpeyroux.

CASSE-TETES NUMERIQUES Montpeyroux

2022-02-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-23 15:30:00 15:30:00

Montpeyroux Hérault

Atelier Casse-têtes Numérique

Enquête numérique avec Agent A : Vous incarnez un agent secret tout droit sorti d’un polar des années 60. Votre mission : suivre la dangereuse espionne Ruby la rouge, localiser et infiltrer sa base secrète truffée de pièges.

Durée : 1h30

Infos et réservation obligatoire auprès de la bibliothèque et de la médiathèque.

Montpeyroux

