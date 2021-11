Lille Théâtre Sébastopol Lille, Nord Casse-Noisette Théâtre Sébastopol Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Casse-Noisette Théâtre Sébastopol, 3 décembre 2021, Lille. Casse-Noisette

Théâtre Sébastopol, le vendredi 3 décembre à 20:00

Ballet en 2 actes Kiev City Théâtre Ballet ​Théâtre Opéra et Ballet de Dniepr Photo Direction artistique: Andrey Litvinov Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski Livret de Marius Petipa Chorégraphie de Valeriy Kovtun d’après la version d’Alexandre Dumas de la nouvelle d’E.T.A. Hoffman

Placement assis numéroté – tarifs : de 40€ à 50€

D’après le Chef d’oeuvre de P.I. Tchaikovski Théâtre Sébastopol Place Sébastopol – 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T22:30:00

