CASSE-NOISETTE Saint-Orens-de-Gameville, 15 mars 2022, Saint-Orens-de-Gameville.

CASSE-NOISETTE ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

2022-03-15 – 2022-03-15 ALTIGONE 1B Place Jean Bellières

Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne Saint-Orens-de-Gameville

20 EUR TCHAIKOVSKY est un compositeur hors du commun à l’origine d’œuvres intemporelles, riches, modernes, classiques et toujours contemporaines. « Casse-Noisette » est une de ses compositions les plus emblématiques. Il y est question d’un enfant qui rêve. Le rêve fait grandir l’enfant, fait espérer l’adolescent, fait s’évader l’adulte et adoucit la vieillesse…

Compagnie chorégraphique François Mauduit

Dans son interprétation du conte, François MAUDUIT a choisi de prolonger le rêve afin de conserver l’âme magique de l’enfance et sa spontanéité. Les rêves deviennent alors réalité et les personnages vivent ainsi une vie toute différente…

Durée : 1h45

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville

