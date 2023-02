CASSE-NOISETTE THEATRE SEBASTOPOL LILLE Catégories d’Évènement: Lille

CASSE-NOISETTE THEATRE SEBASTOPOL, 15 mars 2023, LILLE. CASSE-NOISETTE THEATRE SEBASTOPOL. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 41.0 à 52.0 euros. AZ PROD, en accord avec LE ST PETERSBURG BALLETS RUSSES et INDIGO PRODUCTIONS (Lic 3-1068464) , présente ce ballet Nous avons le regret de vous informer que le spectacle Casse-Noisette qui devait avoir lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 au Palais des Congrès à Tours est reporté au dimanche 10 décembre 2023 à 15h00. (même salle) Attention au changement d’horaire ! Les billets achetés pour ce spectacle resteront valables pour la date de report.Les personnes n’ayant pas la possibilité d’assister à la date de report sont invitées à se rapprocher de leur point de vente afin de connaître les conditions de remboursementMerci par avance de votre compréhension,« Le Casse-noisette »Ballet féerique en 2 actes. Musique : Piotr TchaïkovskiLivret : Marius Petipa selon le conte de HoffmannChorégraphie : Marius Petipa Un grand ballet classique, interprété par des artistes russes, accompagné d’un orchestre live.Casse-noisette est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !Le soir de Noël, la petite Maria reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux spectacle, une symphonie de la beauté et de grâce ! A voir absolument ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 02.47.31.15.33 Casse-Noisette Ballet et Orchestre Votre billet est ici THEATRE SEBASTOPOL LILLE Place Sebastopol Nord AZ PROD, en accord avec LE ST PETERSBURG BALLETS RUSSES et INDIGO PRODUCTIONS (Lic 3-1068464) , présente ce ballet Nous avons le regret de vous informer que le spectacle Casse-Noisette qui devait avoir lieu le vendredi 20 janvier 2023 à 20h30 au Palais des Congrès à Tours est reporté au dimanche 10 décembre 2023 à 15h00. (même salle)

