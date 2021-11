CASSE-NOISETTE Le Palais des congrès de Paris, 28 décembre 2021, Paris.

**Casse-Noisette** **Cette année, venez vivre la magie de Noël avec le chef d’œuvre classique Casse-Noisette !** Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse-Noisette en forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féérique. Ballet en deux actes, Casse-Noisette est présenté au public pour la première fois en décembre 1892 à Saint-Pétersbourg au Théâtre Mariinsky. La célèbre musique de **Tchaïkovsky** interprétée par le talentueux orchestre et la virtuosité des danseurs, sublimés par des décors et costumes époustouflants, feront vibrer petits et grands dans ce monde fantastique. Cette partition inoubliable vous plongera dans une atmosphère magique et vous fera revivre vos rêves d’enfants. Retrouvez toute la beauté de ce joyau du répertoire classique, idéal en période de Noël.

