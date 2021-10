CASSE NOISETTE Grand Théâtre des Cordeliers, 19 décembre 2021, Albi.

Grand Théâtre des Cordeliers, le dimanche 19 décembre à 16:00

C’est la fête et toute la famille est réunie sous le sapin pour célébrer Noël. A cette occasion, la jeune Marie reçoit un cadeau spécial de la part de son parrain Drosselmeyer. Très vite, ce réveillon prend pour elle une tournure inattendue : alors que tout s’endort, la nouvelle poupée de Marie prend vie et l’entraîne dans un univers féérique. La partition exceptionnelle du compositeur russe Tchaïkovski, qui signe avec Casse-Noisette son deuxième ballet, réjouit les cœurs et les oreilles de toutes les générations de mélomanes. Un ravissant divertissement à découvrir en famille, soutenu par un trio de danseurs et un corps de ballet remarquables. Filmé en direct le 23 décembre 2018. **Distribution** Chorégraphie Youri Grigorovitch / Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski / Livret Youri Grigorovitch (d’après le conte de E.T.A. Hoffmann et Marius Petipa) / Distribution Margarita Shrayner (Marie), Semyon Chudin (Prince Casse-Noisette), Denis Savin (Drosselmeyer), Alexander Vodopetov (Le Roi des souris), Et le Corps de Ballet du Bolchoï

Ballet au cinéma

