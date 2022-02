Casse-Noisette et les mondes enchantés Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Casse-Noisette et les mondes enchantés Cité des Congrès, 12 mars 2022, Nantes. 2022-03-12

Horaire : 14:00 15:00

Danse. Adapté pour les enfants, ce célèbre conte d'Hoffman met en scène la jeune Clara et le Casse-Noisette qu'elle reçoit en cadeau. Au cours d'une nuit mystérieuse, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d'affronter sa peur et réussit à sauver son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume enchanté. Pendant une heure, les danseurs et danseuses vous feront voyager à travers quatre univers fantastiques et des décors féeriques. Une immersion dans une atmosphère magique qui fera rêver petits et grands !Public : à partir de 4 ans
26 € à 49 €

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/

