Casse-Noisette et la Princesse Pirlipat AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, samedi 23 mars 2024.

Casse-Noisette et la Princesse Pirlipat « Casse-Noisette et la princesse Pirlipat » est une adaptation du conte

d’Hoffman, dans une mise en scène au croisement du théâtre gestuel,

visuel, d’objet et musical. 23 et 24 mars AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif unique 5 €

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:50:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:50:00+01:00

Le soir de Noël, deux enfants espèrent très fort que le père Noël passera les voir. A leur plus grande surprise, ils découvrent au fond d’un carton un cadeau ! Et pas n’importe lequel, un soldat de bois en forme de casse-noisette.

Utilisant tout ce qui leur tombe sous la main, ils vont alors raconter l’histoire de ce drôle de jouet : Celle d’un roi, d’une reine et de leur princesse Pirlipat mordue à la naissance par la méchante Ratirink, la reine des rats. Une malédiction s’abat alors sur l’enfant et seule une noisette magique appelée Kratakuk pourra l’en délivrer. Sur ordre du roi, Astro et Horlo, les plus grands savants du royaume, partent à la recherche de la fameuse noisette, dans une folle épopée à travers le monde.

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ladouziemecompagnie@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0745219801 »}]