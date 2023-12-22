CASSE-NOISETTE / DE NOTENKRAKER BALLET & ORCH. / BALLET & OR FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL BRUXELLES - BRUSSEL
CASSE-NOISETTE / DE NOTENKRAKER BALLET & ORCH. / BALLET & OR FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL, 22 décembre 2023, BRUXELLES - BRUSSEL.
CASSE-NOISETTE / DE NOTENKRAKER BALLET & ORCH. / BALLET & OR FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL. Un spectacle à la date du 2023-12-22 à 20:00 (2023-12-22 au ). Tarif : 44.0 à 76.0 euros.
FOREST NATIONAL – VORST NATIONAAL BRUXELLES – BRUSSEL Avenue Victor Rousseaulaan 208 1190
.44.0 EUR44.0.