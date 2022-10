CASSE-NOISETTE DE BLANCA LI Soissons, 28 février 2023, Soissons.

CASSE-NOISETTE DE BLANCA LI

7 Rue Jean de Dormans Soissons

2023-02-28 20:00:00 – 2023-02-28

Soissons

Aisne

Soissons Aisne

9 9 Blanca Li offre une version hip hop et moderne de Casse-Noisette, conte merveilleux dont la musique est inoubliable.

Chorégraphe et artiste touche-à-tout, elle a toujours rêvé de réinventer l’histoire intemporelle et populaire de Casse-Noisette avec ses propres armes : le hip hop, les métissages et une équipe de choc.

Avec l’énergie du mouvement et de la danse, elle dompte le chef-d’œuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine et le fait vibrer sur les pas de huit danseurs virtuoses.

Avec :

Daniel Barros del Rio

« Dany Boogz », Daniel

« Sifer » Delgado Hernández, Jhonder Gómez « Bboy Mini Joe », Silvia González Recio, Graciel Stenio Lisboa Recio « Grazy », Lidya Rioboo Ballester, Elihu Vazquez Espinosa, Asia Zonta

Musique originale, direction

musicale et arrangements d’après la musique originale de Piotr Ilitch Tchaïkovski :

Tao Gutierrez

Lumières :

Pascal Laajili

Costumes :

Laurent Mercier

Vidéo :

Charles Carcopino

Décors et accessoires :

Blanca Li, Charles Carcopino, Tom Van der Borght

+33 3 23 76 77 70 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/casse-noisette-de-blanca-li/

