Casse-Noisette de Blanca Li Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, mercredi 27 mars 2024.

Casse-Noisette de Blanca Li Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Un soir de réveillon, Clara reçoit en cadeau un casse-noisette en forme de soldat. Mais pendant la nuit, le jouet se transforme en prince charmant?! Sur fond de décors projetés aux couleurs acidulées, la version de Blanca Li se resserre autour du sapin illuminé et de ce personnage de bois dont Clara tombe amoureuse.

Blanca Li choisit la carte du divertissement cartoonesque en parodiant les scènes de la parade militaire, du patinage, du déballage des cadeaux. Ce jouet qui s’anime fusionne parfaitement avec cette articulation robotique et segmentée du popping, danse dont le principe de base est la contraction et la décontraction des muscles en rythme, propre à l’univers de la chorégraphe.

Musicalement, des extraits du chef-d’œuvre de Tchaïkovski s’entrelacent à des airs soul, funk, salsa et rap?; autant de sons groovy et entraînants.

Mi-humains, mi-machines, huit B-Boys et B-Girls* espagnol·e·s se délestent du contexte narratif au profit du plaisir de la danse. Breaks au sol et styles debout, voguing, défis en cercle, toupies sur le dos et sur la tête matérialisent cette insolence de la vie qui déborde.

Le conte est alors réenchanté grâce à la danse métissée de Blanca Li.

* breaking-boys ou breaking-girls, danseur·euse·s hip-hop qui pratiquent du breakdance. 9 9 EUR.

Début : 2024-03-27 20:00:00

fin : 2024-03-27 21:15:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

