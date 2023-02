CASSE-NOISETTE BLANCA LI ESPACE MARCEL CARNE, 26 mars 2023, ST MICHEL SUR ORGE.

CASSE-NOISETTE BLANCA LI ESPACE MARCEL CARNE. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 26.4 à 26.4 euros.

Arcachon Expansion (L1-D-21-003795 L2-D-21-003282 / L3-D-21-003283) présente « Casse-Noisette » de Blanca Li est une vesrsion hip hop du classique de Tachaïkovski avec 8 danseurs espagnols. Pour Blanca Li, l'âme russe a toujours été en résonance avec la flamboyance espagnole. C'est donc naturellement qu'elle renouvelle l'histoire intemporelle et populaire de « Casse-Noisette » avec ses propres armes : le hip hop, les métissages et une équipe de choc. Elle dompte le chef d'oeuvre musical de Tchaïkovski dans une réorchestration étonnante et urbaine. Elle le fait vibrer sur les pas de huit danseurs dont le talent se nourrit aussi bien de leurs racines culturelles hispaniques, que d'un mouvement hip hop ibérique resté très authentique et proche de ses sources new-yorkaise, caribéenes ou californiennes.Réservations PMR: 05 57 52 97 75

ESPACE MARCEL CARNE ST MICHEL SUR ORGE PLACE MARCEL CARNE Essonne

Réservations PMR: 05 57 52 97 75.

