Châtellerault Loft Cinémas Châtellerault, Vienne CASSE-NOISETTE [Ballet] Loft Cinémas Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

CASSE-NOISETTE [Ballet] Loft Cinémas, 19 décembre 2021, Châtellerault. CASSE-NOISETTE [Ballet]

Loft Cinémas, le dimanche 19 décembre à 16:00

La partition exceptionnelle du compositeur russe Tchaïkovski, qui signe avec Casse-Noisette son deuxième ballet, réjouit les cœurs et les oreilles de toutes les générations de mélomanes. Un ravissant divertissement à découvrir en famille, soutenu par un trio de danseurs et un corps de ballet remarquables. Filmé en direct le 23 décembre 2018.

Normal : 18€ / Etudiant : 10€

Ballet du Bolchoï [En différé] Loft Cinémas 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T16:00:00 2021-12-19T18:15:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Loft Cinémas Adresse 5 allée du Châtelet 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Loft Cinémas Châtellerault