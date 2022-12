Casse Noisette « Ballet et Orchestre » Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques Venez redécouvrir la magie de Noël en 2023, avec le chef d’œuvre classique Casse-Noisette, dans un spectacle inédit, avec une production différente comme chaque année.

Ce conte de Noël raconte l’histoire de la jeune Clara qui reçoit en cadeau un Casse-Noisette en forme de petit bonhomme. Dans une nuit animée d’un mystérieux enchantement, les jouets menés par Casse-Noisette se livrent à une bataille acharnée contre les méchantes souris de la maison. Réveillée par le bruit, Clara décide d’affronter ses peurs en participant au combat et sauve son cher Casse-Noisette du danger. Ému par son courage et plein de gratitude, il se transforme en prince charmant et emmène Clara dans un royaume féérique.

+33 5 59 80 77 50

