Casse de la Banque nationale : saurez-vous résoudre l'enquête ? Musée de la préfecture de police Paris

Casse de la Banque nationale : saurez-vous résoudre l'enquête ?

Musée de la préfecture de police, le samedi 14 mai à 15:30

A travers une véritable mise en situation pratique du travail de la police, confrontée au braquage d’un établissement bancaire, entrez dans la peau de notre enquêteur, dépêché sur les lieux du crime. Recherchez avec lui, grâce aux indices laissés sur site, quels outils de la police technique et scientifique et quelles brigades de la préfecture de Police seront à même d’être sollicités pour résoudre l’enquête. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les pratiques et les dernières avancées en matière de police scientifique utilisées par la police dans le cadre de la résolution d’une affaire criminelle impliquant notamment l’usage d’armes à feu.

Réservation obligatoire

Trois individus sont entrés dans la Banque nationale et ont braqué un guichetier avant de s'enfuir… venez aider les policiers à résoudre l'enquête ! Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T17:00:00

Musée de la préfecture de police 4 rue de la Montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Casse de la Banque nationale : saurez-vous résoudre l'enquête ? Musée de la préfecture de police 2022-05-14

