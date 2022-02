CASSE-CROÛTE VIGNERONS AU DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Hérault

CASSE-CROÛTE VIGNERONS AU DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane, 7 février 2022, Aniane. CASSE-CROÛTE VIGNERONS AU DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane

2022-02-07 09:00:00 – 2022-02-07 18:00:00

Aniane Hérault Aniane Le « Casse-Croûte » Vigneron, ou une autre manière de découvrir les vins du Domaine. Cette formule comprend une visite de la cave afin de vous présenter nos méthodes de travail et de vinifications. Puis une dégustation de l’ensemble des vins de la propriété accompagnée de produits du Terroir (fromages, charcuterie, tapenades…).

Durée de la visite et dégustation +/- 2 heures.

Formule uniquement sur réservation. Le « Casse-Croûte » Vigneron, ou une autre manière de découvrir les vins du Domaine. Cette formule comprend une visite de la cave afin de vous présenter nos méthodes de travail et de vinifications. Puis une dégustation de l’ensemble des vins de la propriété accompagnée de produits du Terroir (fromages, charcuterie, tapenades…). +33 9 71 44 92 48 Le « Casse-Croûte » Vigneron, ou une autre manière de découvrir les vins du Domaine. Cette formule comprend une visite de la cave afin de vous présenter nos méthodes de travail et de vinifications. Puis une dégustation de l’ensemble des vins de la propriété accompagnée de produits du Terroir (fromages, charcuterie, tapenades…).

Durée de la visite et dégustation +/- 2 heures.

Formule uniquement sur réservation. Aniane

dernière mise à jour : 2022-02-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aniane, Hérault Autres Lieu Aniane Adresse Ville Aniane lieuville Aniane Departement Hérault

Aniane Aniane Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aniane/

CASSE-CROÛTE VIGNERONS AU DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane 2022-02-07 was last modified: by CASSE-CROÛTE VIGNERONS AU DOMAINE DES CONQUÊTES Aniane Aniane 7 février 2022 Aniane Hérault

Aniane Hérault