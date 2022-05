Casse-croûte vigneron au Vignoble des Verdots, 5 juillet 2022, .

Casse-croûte vigneron au Vignoble des Verdots

2022-07-05 – 2022-07-05

Casse Croute Vigneron : En Juillet et Août : les mardis et jeudis à 11h . Visite de notre cave souterraine, et dégustation de nos différents vins avec charcuterie et fromage.

Payant et sur réservation.

Casse Croute Vigneron : En Juillet et Août : les mardis et jeudis à 11h . Visite de notre cave souterraine, et dégustation de nos différents vins avec charcuterie et fromage.

Payant et sur réservation.

+33 5 53 58 34 31

Casse Croute Vigneron : En Juillet et Août : les mardis et jeudis à 11h . Visite de notre cave souterraine, et dégustation de nos différents vins avec charcuterie et fromage.

Payant et sur réservation.

Verdots

dernière mise à jour : 2022-05-11 par