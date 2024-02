CASSE CROUTE VIGNERON Aniane, vendredi 1 mars 2024.

CASSE CROUTE VIGNERON Aniane Hérault

Entre amis et/ou en famille découvrez le monde du vin de façon ludique et conviviale. Au programme: présentation du Domaine, visite guidée de la cave et du chai et dégustation de l’ensemble des vins du domaine accompagnée de produits du Terroir ( fromages, charcuteries, tapenade…) Animation sur réservation.

Entre amis et/ou en famille découvrez le monde du vin de façon ludique et conviviale. Au programme: présentation du Domaine, visite guidée de la cave et du chai et dégustation de l’ensemble des vins du domaine accompagnée de produits du Terroir ( fromages, charcuteries, tapenade…) Animation sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-31

220 Chemin des Conquêtes

Aniane 34150 Hérault Occitanie domainedesconquetes.vin@outlook.fr

L’événement CASSE CROUTE VIGNERON Aniane a été mis à jour le 2024-02-08 par OT DU CLERMONTAIS