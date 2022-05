Casse-croûte des bourris Les Fourgs Les Fourgs Catégories d’évènement: Doubs

Les Fourgs

Casse-croûte des bourris Les Fourgs, 5 juin 2022, Les Fourgs. Casse-croûte des bourris Les Fourgs

2022-06-05 – 2022-06-05

Les Fourgs Doubs Les Fourgs Doubs Organisé par le Comité des Fêtes des Fourgs. (annulé en cas de mauvais temps).

Le matin à 9h : concours de pétanque en doublette, divers lots à gagner.

A 12h : apéritif, plateau repas, sandwich, frites, jeux divers pour les enfants

Buvette. cff.lesfourgs@gmail.com http://cff-lesfourgs.asso-web.com/ Organisé par le Comité des Fêtes des Fourgs. (annulé en cas de mauvais temps).

Le matin à 9h : concours de pétanque en doublette, divers lots à gagner.

A 12h : apéritif, plateau repas, sandwich, frites, jeux divers pour les enfants

Buvette. Les Fourgs

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Fourgs Autres Lieu Les Fourgs Adresse Ville Les Fourgs lieuville Les Fourgs Departement Doubs

Les Fourgs Les Fourgs Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-fourgs/

Casse-croûte des bourris Les Fourgs 2022-06-05 was last modified: by Casse-croûte des bourris Les Fourgs Les Fourgs 5 juin 2022 Doubs Les Fourgs

Les Fourgs Doubs