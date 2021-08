Petit-Lancy Théâtre le Galpon Petit-Lancy Cassandre Hallucinée de Justine Ruchat Théâtre le Galpon Petit-Lancy Catégorie d’évènement: Petit-Lancy

Cassandre est celle qui dit. Qui prédit. En vérité mais en vain. Vérité vaine. « … Un spectacle qui présente un immense paradoxe : cette femme se plaint de n’être écoutée de personne, alors que le public présent ne fait que ça – écouter. Justine Ruchat est envoûtante, hypnotique. On ne peut en détacher les yeux ni les oreilles, tant elle impressionne dans son rôle. Capable par moments de charmer avec une douceur incomparable, elle déstabilise aussi par ses excès, dans la colère comme dans la tristesse. S’agit-il d’hallucinations, comme évoqué dans le titre, ou simplement du reflet de l’état du monde ? On ne sait sur quel pied danser, que ressentir, comment réagir. Justine Ruchat concentre tout cela en elle, durant l’heure que dure ce spectacle. Folie, hallucination, réflexion, envoûtement, déstabilisation : une chose est certaine, on ne ressort pas indemne d’un tel moment. » 2020-10-02 Fabien Imhof

CHF25 CHF22 CHF15 CHF10

