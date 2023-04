ARTISTES À SUIVRE, 18 mai 2023, Cassaignes.

Un rendez-vous printanier, où tous les arts visuels, dans un cadre festif, vont à la rencontre du grand public. Peinture, sculpture, photographie, installations, investissent plus de cinquante « galeries éphémères » dans des petites communes de la Haute Vallée de l’Aude, offrant ainsi au public une véritable vitrine de l’art actuel. Pendant quatre jours, le visiteur fera non seulement connaissance avec les artistes venus de tous les coins de France, mais il applaudira également aux spectacles divers (concerts, lectures, théâtre, danse…) proposés chaque soir après les expositions.

Inauguration : mercredi 17 mai à 18h30, Luc sur Aude

Circuit 1 : Luc-sur-Aude (florilège) – Cassaignes – Serres (nocturne jeudi)

Circuit 2 : Val du Faby – Fa / Val du Faby – Domaine de Luzenac / Val du Faby – Rouvenac / St -Jean-de-Paracol (nocturne vendredi)

Circuit 3 : Puivert / Chalabre (nocturne samedi)

Horaires d’expositions : 10h à 18h et jusqu’à 21h les villages en nocturne – Entrée libre et gratuite.

Cassaignes 11190 Aude Occitanie



A spring event, where all the visual arts, in a festive setting, meet the general public. Painting, sculpture, photography, installations, invest more than fifty « ephemeral galleries » in small towns of the High Valley of the Aude, offering to the public a real showcase of current art. During four days, the visitor will not only get acquainted with the artists coming from all over France, but he will also applaud the various shows (concerts, readings, theater, dance…) proposed every evening after the exhibitions.

Inauguration: Wednesday, May 17 at 6:30 pm, Luc sur Aude

Circuit 1 : Luc-sur-Aude (anthology) – Cassaignes – Serres (Thursday night)

Circuit 2 : Val du Faby – Fa / Val du Faby – Domaine de Luzenac / Val du Faby – Rouvenac / St -Jean-de-Paracol (Friday night)

Circuit 3 : Puivert / Chalabre (Saturday night)

Exhibition hours: 10am to 6pm and until 9pm in the villages at night – Free admission

Un acontecimiento primaveral, donde todas las artes visuales, en un marco festivo, se encuentran con el gran público. Pintura, escultura, fotografía, instalaciones, toman el relevo de cincuenta « galerías efímeras » en pequeñas localidades del Haute Vallée de l’Aude, ofreciendo así al público un verdadero escaparate del arte actual. Durante cuatro días, los visitantes no sólo conocerán a los artistas llegados de toda Francia, sino que también disfrutarán de los diversos espectáculos (conciertos, lecturas, teatro, danza, etc.) que se ofrecen cada noche tras las exposiciones.

Inauguración: miércoles 17 de mayo a las 18.30 h, Luc sur Aude

Itinerario 1: Luc-sur-Aude (antología) – Cassaignes – Serres (jueves noche)

Recorrido 2: Val du Faby – Fa / Val du Faby – Domaine de Luzenac / Val du Faby – Rouvenac / St-Jean-de-Paracol (viernes noche)

Circuito 3 : Puivert / Chalabre (sábado noche)

Horario de la exposición: de 10.00 a 18.00 y hasta las 21.00 en los pueblos por la noche – Entrada gratuita

Ein Frühlingstreffen, bei dem alle visuellen Künste in einem festlichen Rahmen auf das breite Publikum treffen. Malerei, Skulpturen, Fotografien und Installationen werden in über fünfzig « vergänglichen Galerien » in kleinen Gemeinden des Haute Vallée de l’Aude ausgestellt und bieten dem Publikum so ein wahres Schaufenster der aktuellen Kunst. Vier Tage lang können die Besucher nicht nur die Künstler aus ganz Frankreich kennenlernen, sondern auch die verschiedenen Darbietungen (Konzerte, Lesungen, Theater, Tanz…) bewundern, die jeden Abend nach den Ausstellungen angeboten werden.

Eröffnung: Mittwoch, 17. Mai, 18.30 Uhr, Luc sur Aude

Rundgang 1: Luc-sur-Aude (Florilège) – Cassaignes – Serres (Nacht am Donnerstag)

Rundgang 2: Val du Faby – Fa / Val du Faby – Domaine de Luzenac / Val du Faby – Rouvenac / St -Jean-de-Paracol (Nacht am Freitag)

Rundgang 3: Puivert / Chalabre (Nacht am Samstag)

Öffnungszeiten der Ausstellungen: 10 bis 18 Uhr und bis 21 Uhr in den Dörfern bei Nacht – Eintritt frei und kostenlos

