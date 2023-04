DE LA RUCHE AU POT Mairie, 13 août 2023, Cassagnoles.

Venez assister à une démonstration d’extraction de miel, suivie d’un moment dégustation, le grand classique de l’été !.

2023-08-13 à 11:00:00 ; fin : 2023-08-13 18:00:00. .

Mairie

Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie



Come and see a honey extraction demonstration, followed by a tasting session, the great classic of the summer!

Venga a ver una demostración de extracción de miel, seguida de una degustación, ¡el gran clásico del verano!

Erleben Sie eine Demonstration der Honiggewinnung, gefolgt von einer Verkostung – der Klassiker des Sommers!

