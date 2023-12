Culture Geek – Réalité virtuelle Cassagnes-Bégonhès, 1 décembre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

Chaussez le casque et les manettes de la PS5 et vivez une expérience sensorielle étonnante : 15 minutes à couper le souffle !.

2024-02-13 fin : 2024-02-23 . EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



Put on your PS5 headset and controllers and enjoy an astonishing sensory experience: 15 breathtaking minutes!

Ponte los auriculares y los mandos de PS5 y disfruta de una experiencia sensorial increíble: ¡15 minutos que te dejarán sin aliento!

Ziehen Sie sich das Headset und die Controller der PS5 an und erleben Sie eine erstaunliche Sinneserfahrung: 15 Minuten, die Ihnen den Atem rauben!

Mise à jour le 2023-11-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI