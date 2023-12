Culture Geek – Jeux vidéos avec console en libre accès Cassagnes-Bégonhès, 1 décembre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

C’est le grand retour de la Switch à la médiathèque : Just Dance, Kirby et le monde oublié, Mario kart, The legend of Zelda… et plein d’autres jeux à découvrir !.

2023-12-26 fin : 2024-01-05 . EUR.

It’s the Switch’s big comeback at the multimedia library: Just Dance, Kirby and the Forgotten World, Mario kart, The legend of Zelda… and lots of other games to discover!

Es el gran regreso de la Switch a la biblioteca multimedia: Just Dance, Kirby and the Forgotten World, Mario kart, The legend of Zelda… ¡y muchos otros juegos por descubrir!

Es ist die große Rückkehr der Switch in die Mediathek: Just Dance, Kirby und die vergessene Welt, Mario Kart, The legend of Zelda… und viele andere Spiele, die es zu entdecken gilt!

