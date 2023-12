Culture Geek – Exposition « Par le pouvoir du manga ! » Cassagnes-Bégonhès, 1 décembre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

La dessinatrice Elsa Brandt vous entraîne à la découverte du manga, pilier de la littérature japonaise, le tout agrémenté d’anecdotes et de conseils de lecture..

2023-12-08 fin : 2024-02-28 . EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



Artist Elsa Brandt takes you on a journey of discovery of manga, a pillar of Japanese literature, with anecdotes and reading tips.

La artista Elsa Brandt le lleva a descubrir el manga, pilar de la literatura japonesa, con anécdotas y consejos de lectura.

Die Zeichnerin Elsa Brandt nimmt Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch den Manga, den Grundpfeiler der japanischen Literatur. Das Ganze wird mit Anekdoten und Lesetipps angereichert.

