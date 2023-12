Culture Geek – Conférence « Le Manga, toute une histoire ! » Cassagnes-Bégonhès, 1 décembre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

Clara Berkovits, jeune conférencière et traductrice de manga basée en Aveyron, vient vous parler de l’histoire du manga au Japon et en France, car nous en sommes le 2nd consommateur au monde !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



Clara Berkovits, a young lecturer and manga translator based in Aveyron, is coming to talk to you about the history of manga in Japan and France, as we are the 2nd largest consumer in the world!

Clara Berkovits, joven conferenciante y traductora de manga afincada en Aveyron, les hablará de la historia del manga en Japón y en Francia, ¡donde somos el 2º consumidor mundial!

Clara Berkovits, eine junge Referentin und Manga-Übersetzerin aus dem Aveyron, kommt, um Ihnen etwas über die Geschichte der Manga in Japan und Frankreich zu erzählen, denn wir sind der zweitgrößte Manga-Konsument der Welt!

Mise à jour le 2023-11-17 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI