Bourse aux jouets, livres, vêtements et puériculture Cassagnes-Bégonhès, 3 décembre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

L’occasion de trouver de belles idées de cadeaux juste avant Noël… ou de faire la place dans les armoires pour les futurs cadeaux !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . 7 EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



It’s the perfect opportunity to find great gift ideas just before Christmas… or to make room in your wardrobe for future gifts!

Es la oportunidad perfecta para encontrar algunas ideas de regalo justo antes de Navidad… ¡o para hacer sitio en sus armarios para futuros regalos!

Eine gute Gelegenheit, kurz vor Weihnachten noch ein paar schöne Geschenkideen zu finden… oder in den Schränken Platz für zukünftige Geschenke zu schaffen!

Mise à jour le 2023-10-31 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI