Randonnée Gourmande Cassagnes-Bégonhès, 22 octobre 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

Une marche dans les paysages magnifiques du côté de Cassagnes, ponctuée de haltes gourmandes..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . 10 EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



A walk through the magnificent landscapes around Cassagnes, punctuated by gourmet stops.

Un paseo por el magnífico paisaje de los alrededores de Cassagnes, salpicado de paradas gastronómicas.

Eine Wanderung durch die wunderschönen Landschaften auf der Seite von Cassagnes, unterbrochen von kulinarischen Zwischenstopps.

Mise à jour le 2023-09-27 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI