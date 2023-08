XIVe Salon d’art créatif Cassagnes-Bégonhès, 25 août 2023, Cassagnes-Bégonhès.

Cassagnes-Bégonhès,Aveyron

Profitez de la venue d’artistes peintres, verriers ou encore céramistes!.

2023-08-25 fin : 2023-08-27 . EUR.

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



Enjoy the visit of painters, glassmakers and ceramists!

Aproveche la presencia de pintores, vidrieros y ceramistas

Erfahren Sie mehr über die Arbeit von Malern, Glaskünstlern und Keramikern!

Mise à jour le 2023-08-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI