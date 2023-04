Printemps des Poètes – Les bienfaits de la musique avec Jean-François Labit Médiathèque Cassagnes-Bégonhès Catégories d’Évènement: Aveyron

Cassagnes-Bégonhès

Printemps des Poètes – Les bienfaits de la musique avec Jean-François Labit Médiathèque, 5 mai 2023, Cassagnes-Bégonhès. Partez à la rencontre du musicothérapeute Jean-François Labit.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-05 . EUR.

Médiathèque

Cassagnes-Bégonhès 12120 Aveyron Occitanie



Meet the music therapist Jean-François Labit Conozca al musicoterapeuta Jean-François Labit Lernen Sie den Musiktherapeuten Jean-François Labit kennen Mise à jour le 2023-03-01 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Cassagnes-Bégonhès Autres Lieu Médiathèque Adresse Médiathèque Ville Cassagnes-Bégonhès Departement Aveyron Lieu Ville Médiathèque Cassagnes-Bégonhès

Médiathèque Cassagnes-Bégonhès Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassagnes-begonhes/

Printemps des Poètes – Les bienfaits de la musique avec Jean-François Labit Médiathèque 2023-05-05 was last modified: by Printemps des Poètes – Les bienfaits de la musique avec Jean-François Labit Médiathèque Médiathèque 5 mai 2023 Médiathèque Cassagnes-Bégonhès

Cassagnes-Bégonhès Aveyron