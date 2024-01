CONCERT – BABOUCAN AND THE FINE ASSES LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas, samedi 20 janvier 2024.

CONCERT – BABOUCAN AND THE FINE ASSES LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 21:00:00

fin : 2024-01-20

La Pistouflerie vous invite à un concert de musique Neo-Soul…

Fine association de ukulélé, de guitares qui feulent, de beatbox qui gratouille les vertèbres et d’harmonies travaillées nous voilà transformés en Baboucan & the Fine Asses.

Baboucan, c’est le mi-cuit au chocolat qu’auraient cuisiné Moriarty, Yaël Naïm, Hiatus Kayiote et Cocorosie, à déguster à l’arrière d’un van en voyage, au premier rayons de soleil du printemps ou en se roulant sur les vagues dodues de l’océan.

Leur musique ? De la néo-soul acoustique qui crépite !

L’ambiance est chaleureuse et garantie !

Possibilité de se restaurer sur place (boissons et tapas issus de produits locaux)

6 EUR.

LA PISTOUFLERIE 120-112 Le Village

Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie lapistouflerie@gmail.com



L’événement CONCERT – BABOUCAN AND THE FINE ASSES Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2024-01-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE